حبس 4 أمناء شرطة وإخلاء سبيل ضابط في وفاة "الأسترالي"

قررت جهات التحقيق في الجيزة، حبس 4 أمناء شرطة على ذمة التحقيقات في واقعة وفاة شاب في منطقة المنيب يدعى "الأسترالي"، كما أمرت بإخلاء سبيل ضابط بكفالة مالية قدرها 5 الآف جنيه، وما زالت التحقيقات مستمرة.

كانت النيابة العامة إنها تلقت إخطارًا من الشرطة ظهيرة يوم الرابع من شهر سبتمبر الجاري، بوقوع شجار بين طرفين (أربعة مقابل اثنين) بالحجارة وأسلحة بيضاء وأدوات بشارع المدبح، بمنطقة المنيب، بمحافظة الجيزة؛ أسفر عن وقوع إصابات بين المجموعتين ووفاة وأحدهم.

وقد اتهمت والدة وشقيقة المتوفى، أفراد الشرطة الذين ألقوا القبض على ابنهم في المشاجرة بقتله.

وانتقلت جهت التحقيق إلى مسرح الحادث لمعاينته وسؤال شهود الواقعة، فتوصلت إلى 5 شهود وتحفظت على محتوى تسجيل كاميرات مراقبة مثبتة بمحلات مطلَّة على جانب من مسرح الواقعة.

كما ناظرت جهات التحقيق جثمان المتوفى بمستشفى "أم المصريين"، فتبين سحجات بأماكن متفرقة من جسده.

وكانت جهات التحقيق انتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى بيانًا لسبب الوفاة وكيفية حدوثها، وما إذا كانت متصورة الوقوع وفق التصوير الوارد بأقوال الشهود والمتشاجرين بالتحقيقات، والتي يجري استكمالها، ومن ثَمَّ الإعلان عنها فور انتهائها.