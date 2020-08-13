إصابة 4 أمناء شرطة اصطدمت سيارتهم بشجرة في البحيرة

أصيب، صباح اليوم، 4 أمناء شرطة من قوة مركز حوش بمحافظة البحيرة، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر اصطدام سيارة شرطة بشجرة، بطريق "حوش عيسى - أبو المطامير"، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وكان مستشفى حوش عيسى العام، استقبل كل من: محمد عبدالعزيز محمد، 40 سنة، أمين شرطة بقسم حوش عيسى، اشتباه كسر بالقدم اليمنى وجرح قطعي بالجبهة وكدمات متفرفة، فتحي جودة عبدالفتاح 40 سنة، أمين شرطة بقسم حوش عيسى اشتباه ما بعد الارتجاج، محمود رجبمتولي، 35 سنة، أمين شرطة، اشتباه كسر بالضلوع وكدمات متفرقه بالجسم، محمد عوض عبدالحميد، 38 سنة، أمين شرطة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وجار عمل الإسعافات الأولية لهم.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وقالت مصادر طبية إن المصابين حالتهم مستقرة داخل المستشفى.