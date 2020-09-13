عاجل.. "حديد عز" ترفع سعر الطن 350 جنيها

أبلغت شركة عز لحديد التسليح، تجار مواد البناء بالغرف التجارية عبر رسائل "sms"، بارتفاع طن حديد التسليح 350 جنيهًا، ليباع حديد عز بأسعار تتراوح بين 9650 و9700 جنيه للطن "تسليم المصنع"، وللمستهلك بـ10 آلاف و300 جنيه للطن.

فيما سجّلت أسعار الأسمنت تذبذبًا وتراجعًا بقيمة 5 جنيهات للطن في بعض الماركات، ليباع بأسعار تتراوح بين 710 و780 جنيهًا للطن في الأسواق.

ويباع أسمنت المسلح بأسعار تتراوح بين 710 و720 جنيهًا، وسجّل أسمنت النصر سعرًا تراوح بين 960 و740 جنيهًا للطن، بينما بيع أسمنت الممتاز بأسعار تتراوح بين 740 و745 جنيهًا للطن فيما سجّل سعر أسمنت البرج 780 جنيهًا كأعلى سعر.

وأرجع أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء لـ"الوطن"، أسباب الارتفاع لتعظيم أرباح الشركة لتعويض جزء من خسائرها، لافتًا إلى أنَّ شركة "عز" هي التي تقود باقي الشركات إلى الزيادات لكونها تستحوذ على النصيب الأكبر من السوق.