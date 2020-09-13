مدينة بنها تتابع الأعمال بالمنطقة الاستثمارية لتشغيل الشباب

تفقد المهندس علي عبدالستار، رئيس مركز ومدينة بنها، المنطقة الاستثمارية ببنها لمتابعة استكمال الأعمال وتشغيلها في أقرب وقت لفتح مجالات عمل ووظائف حرة للشباب، وذلك بناء على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان.

وأشار عبدالستار إلى أن المنطقة الاستثمارية التي تم إنشاؤها بعزبة نجيب التابعة لمدينة بنها، والتي تقع على مساحة 46 فدانا على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، والتي سيتم تخصيصها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لشباب القليوبية.

وتابع عبدالستار الأعمال المقامة بها لسرعة الانتهاء منها لتسليم المنطقة في أقرب وقت لإتاحة الفرص أمام شباب المحافظة وفتح مجالات عمل ووظائف حرة للشباب تسهم في تحسن الوضع المادي والاستثماري للمحافظة، وذلك بحضور حماده وهدان نائب رئيس المدينة ياسر إبراهيم رئيس الوحدة المحلية بشبلنجة.