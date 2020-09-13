فايزة هنداوي تتحدث عن وحيد حامد في "سينما لايف" الليلة

قررت الناقدة فايزة هنداوي تخصيص حلقة اليوم من "سينما لايف" التي تُبث عبر الصفحة الرسمية للسينما المستقلة لايف في التاسعة مساءً عن الكاتب الكبير وحيد حامد، وذلك عقب الإعلان عن تكريمه بفعاليات "مهرجان القاهرة السينمائى الدولي" في دورته القادمة، انطلاقاً من تقديمه لمجموعة متميزة من أفضل الأفلام بالسينما المصرية وتعاون فى معظمها مع المخرج سمير سيف كذلك مع الفنان عادل إمام.

يذكر أن وحيد حامد (مواليد 1 يوليو 1944) كاتب سيناريو مصري، عرف بتقديمه لأعمال اجتماعية ذات بعد سياسي تناقش قضايا المجتمع المصري.

وعمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب، ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية وحاز عنها على عدة جوائز.

في 2020 حاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وبدأ بكتابة القصة القصيرة والمسرحية في بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام و المسلسلات.

أيضا يقوم بكتابة المقال السياسي والاجتماعي في أكثر الصحف انتشارا، ويحظى بجمهور واسع من القراء و كذلك أشرف على ورشة السيناريو بالمعهد العالي للسينما لمدة أربع سنوات، متتالية أخرج منها عدد من أفضل كتاب السيناريو الحاليين.