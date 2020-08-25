وحيد حامد عن تكريمه من مهرجان القاهرة: "له مكانة خاصة في قلبي"

قال السيناريست وحيد حامد، إن خبر تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي أدخل عليه حالة من البهجة والسرور.

وأكد لـ"الوطن"، أنه سعيد لاختيار تكريمه في دورة هذا العام لأنه يرى بأن قائمة المبدعين في مصر حافلة، ومن حسن حظه بأن يجري تكريمه هذا العام.

وأضاف أنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها تكريمه من خلال مهرجان القاهرة السينمائي، ولكن هذه المرة لها مكانة خاصة في نفسه حيث أن تكريم هذه الدورة يحمل اسم "إنجاز العمر" بعد أن جرى تغييرها من اسم جائزة فاتن حمامة التقديرية.

وعن رؤيته لتكريم الدولة له بتلك الجائزة، قال وحيد حامد إن الدولة كرمته على مدار مشواره الفني بكافة الجوائز، بدءًا من جوائز التفوق والتقديرية إلى جائزة النيل.

و أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، بجائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر، في افتتاح دورته الـ42، والمقرر أن تبدأ في شهر نوفمبر المقبل.