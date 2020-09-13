عاجل.. وزير خارجية أرمينيا: تركيا اتخذت نهجا أحاديا عدوانيا ضد شعبنا

شدد وزير الخارجية الأرميني، على أنَّه لن يكون هناك حل عسكري بالصراع بين أرمينيا وأذربيجان، بل الحل سيكون حلًا سلميًا "لن يكون هناك حل عسكري لأن أرمينيا تسعى للحل السلمي الشامل".

وأضاف وزير الخارجية الأرميني، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالقاهرة مع وزير الخارجية سامح شكري، أن تركيا اتخذت نهجا أحاديا عدوانيا في هذه القضية وهو نهج عداوني للشعب الأرميني، وهو تهديد على كافة الأصعدة، وهناك تصاعد عسكري يحاولون القيام به، فهم يحاولون استخدام المرتزقة وينقلونهم لأذربيجان بجانب الأسلحة العسكرية والتحركات العسكرية وينكرون الحلول السياسية ويفرضون القوى بشكل عداوني".

وتابع وزير الخارجية الأرميني، أن كل هذه التحركات العسكرية التركية غير مرحب بها تماما.