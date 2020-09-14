"بيك نعيش" حصريا ولأول مرة الليلة على ART.. الفائز بجائزة أفضل فيلم

تعرض قناة أفلام 1 بشبكة ART الليلة في تمام الساعة الثامنة، حصريا ولأول مرة، الفيلم التونسي "بيك نعيش" الفائز بالعديد من الجوائز العالمية والعربية خلال العام الماضي 2019، منها جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 76 لمهرجان فينيسيا السينمائي، وجائزة أفضل فيلم عربي في الدورة الـ 41 لمهرجان القاهرة السينمائي.

الفيلم تم إنتاجه بمشاركة قنوات راديو وتلفزيون العرب ART وهو من تأليف إخراج مهدي برصاوي، بطولة سامي بو عجيلة ونجلاء بن عبد الله، ويرصد الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية الشائكة، حيث تتحول رحلة (فارس) و(مريم) المتجهة إلى الجنوب التونسي لكارثة، عندما يتعرض ابنهما الوحيد (عزيز) لطلق ناري عشوائي مما يستلزم زراعة كبد، وتنقلب حياة الأسرة رأسًا على عقب، بعد الكشف عن سر قديم طال إخفائه يكاد يهدد علاقة الزوجين للأبد.