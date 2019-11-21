حرص عدد من نجوم الفن المصري والعربي، على حضور العرض الخاص للفيلم التونسي "بيك نعيش"، والذى يعرض فى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

كان على رأس الحاضرين محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، والفنانة رانيا يوسف والفنانة ساندي وأبطال الفيلم التونسي.

فيلم" بيـك نعيش" أول عمل يعرض ضمن منافسات مسابقة "آفاق السينما العربية"، كان قد تم اختياره ضمن 14 مشروعا للمشاركة في النسخة الرابعة لملتقى القاهرة السينمائي في الدورة 38، وتدور أحداثه بعد ثورة الياسمين في تونس، حول أسرة تتحول عطلتها الأسبوعية إلى جحيم بعد إصابة الابن بطلق ناري في حادث إرهابي، وفيما يتطلب علاجه زراعة كبد جديدة تظهر خلافات عائلية مفاجئة تهدد حياة هذا الطفل.