خطة الحكومة لتحويل القمامة لكهرباء.. الكيلووات بـ140 قرشا

مشروع طموح تكاتفت فيه جهود 4 وزارات، هي البيئة والإنتاج الحربي والتنمية المحلية والكهرباء، لتحويل مشكلة القمامة التي تمثل مشكلة مزمنة بالشارع المصري لمصدر مهم للطاقة الكهربائية، ويتجه الاهتمام المصري لإيجاد بدائل لدعم منظومة الطاقة المصرية ببدائل متجددة أخرى نظيفة لا تضر بالبيئة.

وطبقا لدراسة أعدتها وزارة البيئة، يثمر الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة عند اقترانه مع استخدام مصادر الطاقة المتجددة عن خفض التكاليف الإجمالية، بما في ذلك التكاليف المتعلقة بالطاقة والبيئة والصحة، بمقدار 9 مليارات دولار أمريكي، يمكن لمصر بحلول عام 2030 توليد 53% من الكهرباء التي تحتاجها مـن الطاقة المتجددة، ما يعود على مصر بفوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بتوفير فرص العمل.

وترصد السطور التالية، الخطة المصرية لتحويل المخلفات البلدية والصلبة والمخلفات الزراعية لمصدر للطاقة الكهربائية، وأهمها:

1. تطبق مصر النموذج الألماني لتحويل مخلفات الطاقة، الذي يعتمد على حرق 400 ألف طن سنويًا بمعدل 1200 طن يوميًا من المخلفات وتخدم 1.6 مليون مواطن، بقوة عاملة تقدر بـ440 عاملا و100 سيارة تعمل في جمع المخلفات ونظافة الشوارع، وتحقق دخلا لألمانيا يبلغ 90 مليون يورو سنويًا.

2. يعتمد تطبيق توليد الطاقة من المخلفات على أحدث تكنولوجيا لتوليد الطاقة من المخلفات، مع نظام رصد ومراقبة ومعالجة الانبعاثات الناتجة من حرقها، لتتوافق مع المعايير الألمانية الصارمة في تلوث الهواء الناتج من انبعاثات المحارق ومنشآت توليد الكهرباء.

3. أعدت وزارة البيئة دراسة مستفيضة بشأن استخراج الطاقة الكهربائية من المخلفات وجرى عرضها على مجلس الوزراء.

4. بالتنسيق مع وزارة الكهرباء جرى إعلان تعريفة تحويل المخلفات لطاقة في ديسمبر 2019 بقيمة 140 قرشا/ كيلووات.

5. يتبنى المشروع إمداد الأتوبيسات والمركبات بالطاقة الكهربائية المشتقة من معالجة المخلفات، بالتعاون مع الجانب الياباني.

6. تقدر التكلفة الاستثمارية لإنشاء محطات توليد الكهرباء من المخلفات طبقا للتجربة الألمانية بنحو 500 مليون يورو، إضافة لتكلفة التشغيل سيتم توفيرها من خلال حصيلة بيع الكهرباء والطاقة الحرارية، فضلا عن رسوم الجمع المنزلي، ورسوم نظافة الشوارع.

7. تحويل المخلفات لطاقة بعدة صور، بينها مصانع تدوير المخلفات وتحويلها إسماد العضوي ووقود بديل، من خلال حرقها في محارق خاصة دون الحاجة لفصلها قبل الحرق.

8. إلى جانب المخلفات يتم استخراج غاز الميثان من محطات الصرف الصحي، إذ تحوي المحطات حمأة نشطة، ويتم عمل وحدات لتحويل الحماة لغاز ميثان والاستفادة منه للحصول على واحد ميجا كهرباء.

9. تسعى الدولة للتوسع في إعادة تدوير المخلفات الزراعية على مستوى الجمهورية، وإنشاء مصانع للاستفادة من المخلفات الزراعية، ناتجة عن المساحات المنزرعة الكبيرة لقش الأرز، وتحويلها لطاقة.

10. وضعت وزارة البيئة استراتيجية لإدارة المخلفات الزراعية، وجرى الانتهاء منها، إذ أصبح يتوافر لدى الوزارة البيانات الخاصة بمصانع المخلفات لإنتاج الوقود البديل.

11. يحقق النظام الجديد مزايا عدة، بينها إمكانية التخلص من كمية كبيرة من المخلفات مرة واحدة، ما يناسب المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي يمكن تخصيص مدافن صحية به.