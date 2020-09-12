شروط البيئة لفتح مواقع تجميع قش الأرز بالمحافظات

مع بداية موسم السحابة السوداء وظهور بوادر حرق المخلفات الزراعية أعلنت وزارة البيئة عن بدء إجراءات منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء لعام 2020" بالتعاون مع وزارت الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية بناء على تكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من خلال مجموعة من المحاور تتمثل في متابعة إجراءات جمع قش الأرز بمحافظات المنظومة كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، القليوبية لوقف نوبات تلوث الهواء الحادة التي تكلف الدولة مليارات وتشكل عبئا اقتصاديا وصحيا وتهدر المردود الاقتصادي المنتظر من إعادة تدوير تلك المخلفات.

"الوطن" تنشر الإجراءات وخطوات التعاقد مع مزارعي الأرز للتعاقد على معدات جمع وكبس وتوريد قش الأرز من المحافظات الخمس المشاركة ضمن منظومة زراعة الأرز.

- يتم تلقي الطلب من المتعهد مرفق به عقد إيجار أطيان زراعية مختوم من الجمعية الزراعية وموثق من الشهر العقاري ويشترط أن يحوي العقد صحة تاريخ مرفقا 2 صورة بطاقة شخصية و2 صورة عقد الإيجار.

- يتم تحديد موعد لعمل معاينة لموقع زرع الأرز بالمحافظات المشاركة ضمن منظومة إعادة تدوير قش الأرز وتحديد مدى مناسبة الموقع للاشتراطات التالية:

- أن يكون موقع التجميع بعيد عن الكتلة السكنية أو الحيز العمراني وخاصة من الجهة البحرية للكتلة السكنية حي لا يؤثر على سكان تلك المناطق.

- أن تتناسب مساحة الموقع مع الكمية المستهدفة.

- أن تكون الطرق الموصلة لهذه المواقع سهلة وممهدة.

- أن تكون المواقع بعيدة عن خطوط السكك الحديدية.

- ألا تمر خطوط الضغط العالي داخل الموقع أو بالقرب منه.

- أن يتوافر بالمواقع مصادر دائمة للمياه.

- أن يتوافر بالموقع معدات الأمن الصناعي مثل ماكينة مياه وعدد 4 طفاية حريق 12 كجم و4 لفة خرطوم إطفاء حريق.

- تحديد ورفع المواقع على خرائط بجهاز GPS