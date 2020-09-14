تعرف على أقدم مركز بحثي في مصر .. افُتتح في سبتمبر 1950

يعد مركز بحوث الصحراء هو أقدم مراكز البحوث في مصر حيث افتتح رسمياً في 30 ديسمبر 1950 تحت اسم معهد فؤاد الأول للصحراء حتى صدر القرار الجمهوري، رقم 90 لسنة 1990م بإنشاء مركز بحوث الصحراء كهيئة علمية لها الشخصية الاعتبارية تتبع وزير الإستصلاح الزراعي، وهو يختص بكل ما يتعلق بالزراعة والمياه والإنتاج الحيوانى تحت الظروف الجافة وشبة الجافة ويقع المقر الرئيسي لمركز بحوث الصحراء في قصر الأمير يوسف كمال بالمطرية بالقاهرة وهو تابع لوزارة الزراعة.

يعد المركز بيت خبرة متكامل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ويختص بكافة الدراسات المرتبطة بالمناطق الصحراوية التي تخدم خطط التنمية بالصحاري ومناطق الإستصلاح من خلال المهام المنوط بها وهي إجراء البحوث والدراسات العلمية الأساسية والتطبيقية في شتى مجالات المتعلقة بإستكشاف وتنمية وإدارة الموارد الطبيعية بالصحاري المصرية وخاصة فيما يتعلق بالمياه والتربة والنبات والحيوان والإنسان والطاقة غير التقليدية، كذلك المشاركة الفعالة في دراسة وتخطيط المشروعات القومية في مجال استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية وفق توجهات الدولة ووزارة استصلاح الأراضي.

من بين مهام المركز ايضا دراسة ومتابعة مظاهر التصحر واقتراح الوسائل المناسبة للحد منها وتقليل أخطارها، وتنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية متعددة الأهداف وعلى مستويات مختلفة للمهتمين بإستصلاح وزراعة المناطق الصحراوية، والتفاعل والاستجابة لمتطلبات واحتياجات المحافظات خاصة المحافظات الصحراوية لحل مشاكلها وإقامة النماذج التنموية بها، كذلك وضع وتنفيذ البرامج والحقول الإرشادية كتطبيق لنتائج البحوث والدراسات ودعمها بالقوافل الإرشادية من كافة التخصصات التي تتعامل مباشرة مع المزارع في الحقل لمناقشة مشاكله ووضع الحلول لها، فضلا عن نشر نتائج البحوث وتداولها مع مختلف الهيئات العلمية، وإنشاء بنك معلومات للموارد الطبيعية بالصحاري المصرية.

اما الأنشطة الرئيسية للمركز فيتمثل في أربع شعب بحثية تضم 23 قسماً، و49 وحدة، ولكل شعبه نشاطها الخاص، غير أن السمة الرئيسية لعمل مركز بحوث الصحراء هو تكامل العمل بين الشعب من خلال تكوين فرق بحثية متكاملة التخصصات تعمل معاً في تنفيذ الأنشطة البحثية للمركز والمساهمة في وضع خطط الدولة في المشروعات القومية الكبرى.

يتبع المركز احدى عشر محطه بحثية، وهي محطة بحوث رأس سدر، وبحوث المغارة، وبحوث كنج مريوط، ومرسى مطروح، وبحوث سيدى برانى، وبحوث سيوة، وبحوث حلايب وشلاتين، وبحوث توشكى، والشيخ زويد، وبلوظة، وبحوث القنطرة.

يقدم المركز العديد من الخدمات للمواطنين اهمها استكشاف المياه الجوفية وحفر وتصميم الآبار طبقا للاصول العلمية، وإقامة نظم لحصد وتجميع مياه الأمطار، وصيانة موارد المياه والتربة من التلوث، إنتاج الاسمدة الحيوية للأنواع النباتية المختلفة، واجراء التحليلات للأراضى والمياه والنبات والأعلاف الحيوانية، وتقديم التوصيات السمادية التي تناسب الاراضى والنبات، و وضع برامج لوقف زحف الرمال على المزارع والابار والمنشآت، وإنتاج ذكور حيوانية محسنة، وإنتاج الأعلاف الحيوانية من المخلفات العضوية، وإجراء دراسات الجدوى للمشروعات الزراعية المختلفة في المناطق الصحراوية، وعقد دورات تدريبية للمربيين والزراعيين والمستثمرين في مختلف النشاطات الزراعية في المناطق الصحراوية.