نائب رئيس مركز بحوث الصحراء يتفقد أنشطة التنمية المستدامة بمطروح

تفقد الدكتور عبدالله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمحطات البحثية والمشروعات، أنشطة مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ومركز البحوث التطبيقية، يرافقه المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة والدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية.

بدأت الزيارة بتفقد أعمال التطوير للبنية التحتية التى يقوم بها المركز داخل المبنى الرئيسي لمركز التنمية ومعصرة الزيتون في ظل أعمال الترميم والتطوير الحالية.

وتفقد الدكتور عبدالله زغلول صوب إنتاج الشتلات التي تضم أكثر من 50 ألف شتلة زيتون سيتم توزيعها على المزارعين خلال الموسم المقبل، دعمًا من مركز بحوث الصحراء والتي يقوم على تنفيذها خبراء مركز البحوث التطبيقية.

وأكد نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، ضرورة التوسع فى إنتاج الشتلات مثل التين والزيتون واللوز، لدعم صغار المزارعين فى إطار توجيهات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي والدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء بدعم المزارعين في المناطق الصحراوية.

وتفقد "زغلول" التجارب البحثية الخاصة بالتين الشوكي والصبار وأشجار الجوجوبا كنوع من الأشجار التى يستخرج منها بعض الزيوت، لافتا إلى ضرورة الإستفادة من تلك التجارب مع تطبيقها لدى المزارعين من فوكه حتى السلوم لنشرها، حيث تتأقلم مع نقص المياه فى ظل الطبيعية الصحراوية.

وتفقد "زغلول" صوب إنتاج شتلات البيانكم التى يقوم مركز التنمية المستدامة بنشرها لأول مرة فى محافظة مطروح، حيث تم إنتاج 40 ألف شتلة لزراعتها بواحة سيوة، ضمن برتوكول تعاون بين مركز التنمية المستدامة ومحافظة مطروح، ممثلًا فى مديرية الزراعة، كما تفقد أعمال التطوير داخل مقر معاصر الزيتون ضمن خطة الإحلال والتجديد التى يشهدها المركز مع أعمال الصيانة للمعاصر لإستقبال موسم جني ثمار الزيتون من مزارعي مطروح.

وزار نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، مزرعة الإنتاج الحيواني التي تقوم على إنتاج سلالات الأغنام، البرقي التى تشتهر بها محافظة مطروح، مشيرا إلى ضرورة تبادل الكباش المحسنة مع الجهات البحثية والمحطات الأخرى بمركز بحوث الصحراء كنوع من إنتاج سلالات جيدة ودعم المربين بمحافظة مطروح بالكباش البرقي لتحسين السلالات.