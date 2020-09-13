لطلاب الثانوية العامة والدبلومات.. تعرف على مصروفات المعاهد الخاصة 2020

الخميس الماضي، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020، فضلاً عن إعلانه بداية مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، موضحاً أن المرحلة الثالثة لتنسيق الدبلومات الفنية ستنطلق بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب مباشرة، وكذلك تنسيق شهادات الدبلومات الفنية، وإعلانه عن الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة بالمعاهد العليا الخاصة والأماكن الشاغرة بالمعاهد والكليات لطلاب الشعبة العلمي والأماكن الشاغرة بالمعاهد.

وتستعرض "الوطن"، في النقاط التالية أسعار عدد من المعاهد الخاصة لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2020:

*المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية 3399 جنيه

*المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة 3399 جنيه

*المعهد العالي للخدمة الاجتماعية كفر الشيخ 3581

* المعهد العالي للخدمة الاجتماعية باسوان 3399

*المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور 3212

* المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد 3399

*المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج 3399

*المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها3399

*المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بـ6 اكتوبر3874

*المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة 3742

*المعهد العالي للخدمة الاجتماعية باسوان فرع قنا 3399

*المعهد العالي للخدمة الاجتماعية الشرقية 3768

*المعهد العالي للدراسات التعاونية و الادارية بالمنيرة 3259

*معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي 13060

* أكاديمية أخبار اليوم

- الاقسام الهندسية 19187

- هندسة الانتاج و تكنولوجيا الطباعة 13372

-هندسة الحاسبات و النظم 12896

- هندسة الالكترونيات و الاتصالات الكهربائية 11558

* المعهد العالي للتعاون الزراعي

- شعبة التعليم الزراعي 3046

- الشعبة العامة 4222

- شعبة التسويق الدولي 5118

* المعهد العالي للتعاون و الارشاد السياحي 2475

*المعهد العالي للدراسات الأدبية بكنج مريوط 4215

*المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ 6 أكتوبر11862

*المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس10946

*المعهد التكنولوجى العالي بالعاشر من رمضان

- شعبة الهندسة183572

- شعبة إدارة الأعمال88553

- شعبة علوم الحاسب10713

* معهد اكتوبرالعالي للهندسة والتكنولوجيابـ 6 أكتوبر 16235

*المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق20064

*معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا 14194

*معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحه20064

*الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى 18923

*معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بامبابة – الجيزة 21296

*المعهد العالى للهندسة بمدينة 15 مايو 12514

*المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الهندسة بالتجمع الخامس 26647

*معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 15936

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش 13350

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس 11182

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة 14797

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ 10684

*معهد الصفوة العالي للهندسة 11701

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة10571

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 15683

*معهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 15611

*معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموة14833

*معهد الاهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا ب6 أكتوبر 13362

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا (ك 21 كريق بلبيس بالعبور ) 12701

*معهد الوادي العالى للهندسة بالقليوبية (ك26 ) طريق مصر إسماعيلية 11730

*معهد السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 13802

*معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرا منت12767

*المعهد العالى للهندسة ببلبيس 13860

*معهد الجزيرة العالى للهندسة التكنولوجيا بالمقطم 17401

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 11891

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط بالإسكندرية 16670

*معهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالسويس 15936

*المعهد الكندي العالى للهندسة ب6 أكتوبر 18847

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 15936

*معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 16599

*معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 16599

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 15936

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود 13008

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 14079

*الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة بمدينة السلام التابعة لوزارة الانتاج الحربى 31777

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب 18620

*معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 18741

*المعهد العالى للأعلام وفنون الاتصال ب6 أكتوبر 7958

*المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الأعلام الحديث بالتجمع الخامس 23307

*المعهد الدولي العالى للاعلام بمدينة الشروق 21039

*معهد الجزيرة العالى للاعلام وعلوم الاتصال بالمقطم 22373

*معهد الاسكندرية العالى للاعلام – بسموحة 15683

*المعهد العالي للغات بمساكن الشيراتون – مصر الجديدة 7075

*المعهد العالي للغات ب6 أكتوبر 7634

*معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم

- 5826 للغات وترجمة

- 6195 للعلوم الإدارية

- شعبة نظم معلومات إدارية 4716

*معهد المدينة العالي للغات الدولية – بشبرا منت 6023

*المعهد العالي للغات بالمنصورة 5802

*معهد المنيا العالى للغات 6635

*المعهد العالي للسياحة والفنادق ب6 اكتوبر 6050

*معهد الالسن العالى للسياحة والفنادق بمدينة نصر

-9539 "دراسات سياحية"

- 6774 إرشاد سياحي

*المعهد المصرى العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة 7811

*معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق براس سدر 4211

*المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الألى بالإسكندرية - السيوف

- السياحة والفنادق 5423

- نظم المعلومات الإدارية 6005

*المعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم 6706

*المعهد العالي للسياحة والفنادق بكنج مريوط 5739

*المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية ( ايجوث ) 6370

*المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر ( ايجوث ) 5831

*المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة 8613

*المعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالمريوطية 6109

*المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الاثار بابي قير"

-سياحة و إرشاد" 5619 ،

-شعبة ترميم 6976

*معهد سينا العالى للدراسات النوعية بالعريش( مقر مؤقت بالاسماعيلية ) 6261

*المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية ( ايجوث ) 5670

*المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 6175

*معهد اكتوبر العالى للاقتصاد 5974

*المعهد العالى للعلوم الادارية ب6 اكتوبر 5974

*المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات ب6 اكتوبر 7634

*المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة

- سياحة وفادق 7163

- نظم المعلومات الإدارية : 14818

*المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم – الجيزة - نزلة البطران

- نظم المعلومات: 3786

- السياحة والفنادق : 4080

*المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم 7682

*المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية 5744

*معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بسقار – الهرم جيزة

" عربي " 6013

- " انجليزي" 6352

*المعهد العالي للحاسب الالى بكنج مريوط – اسكندرية 6751

*المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة بسوهاج 6935

*معهد طيبة العالى للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة

72 -80 عربي

-11796 للانجليزي

*المعهد العالى للحاسب الالى وإدارة الأعمال بمدينة الزرقا- دمياط 6066

*معهد الدلتا العالى للحاسبات بالمنصورة 6109 للعربي ، و 8527 للانجليزي

*المعهد العالى للحاسب الالى ونظم المعلومات بابي قير بالإسكندرية "عربي " 7250- " انجليزي " 8011

*المعهد العالى للعلوم الادارية بالقطامية

- ادارة اعمال : 4279

- نظم معلومات ادارية : 3967

*معهد الفراعنة العالى للحاسب الالى ونظم المعلومات والإدارة بالمريوطية – الهرم 5534

*المعهد العالى للعلوم الادارية والتجارة الخارجية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة

- عربي : 9779

-انجليزي: 8938

*معهد راس البر العالى للدراسات النوعية والحاسب الالى بمدينة راس البر 5534

*المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة

- علوم حاسب: 7842

- ادارة اعمال 5887

*المعهد العالى للإدارة والحاسب الالى براس البر 5681

*المعهد العالى للعلوم التجارية والحاسب الالى بالعريش 5887

*معهد النيل العالى للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة 6973

*المعهد العالى للعلوم المتقدمة والحاسبات بابي المطامير – بحيرة 4606

*المعهد العالى للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ

- شعبة علوم الحاسب: 8027

- شعبة نظم المعلومات: 6286

*المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات بالتجمع الأول 4498

*معهد الوادي العالى للإدارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية 6040

*المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الادارية وعلوم الادارة بشبرا الخيمة 5158

*المعهد الكندي العالى للإدارة ب6 أكتوبر 3632

*المعهد العالى للعلوم الإدارية بجنا كليس – بحيرة 5802

*المعهد العالى للعلوم الادارة ببلبيس – الشرقية 6223

*معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه 5357

*المعهد العالى للعلوم الإدارية باوسيم 5409

* المعهد العالى للعلوم الإدارية ببلقاس 6471

*معهد العجمي العالى للعلوم الإدارية بالإسكندرية 5541

* المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة 6547

*المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج 6240

*المعهد العالى للعلوم الإدارية ببني سويف 6547

* المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى5490

*المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة 7852

*معهد الادارة والسكرتارية والحاسب الالى بكلية البنات القبطية بالعباسية

- نظم ادارية 2883

- ادارة 2456

* معهد الادارة والسكرتارية بمصر القديمة 2989

*معهد الادارة والسكرتارية بكلية رمسيس للبنات 2498

*معهد السويس لنظم المعلومات 3680

*المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بجار دن سيتي 2796

*المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية 2330

*المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان 2424

*المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج 2330

*المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ 2623

*المعهد الفني للتمريض بالجونة " لم تطرح"

*المعهد العالى للهندسة الالكترونية ببلبيس 18527

*المعهد العالى للهندسة بالمنيا 18527

*المعهد العالي للغات والترجمة الفورية باسوان 6635

*المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا 6635

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 15227

*معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 18527

*المعهد الفني للتمريض بالدقهلية – شربين 13027

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج 18527

*معهد راية العالى للادارة والتجارة الخارجية بدمياط الجديدة 7210

*المعهد التكنولجى العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج 15527

*المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس-بالقاهرة الجديدة 6109

*المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة 18527

*المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا 17027

*المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 18527

*المعهد التكنولوجى العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا 15527

*المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

- نظم المعلومات الادارية 8532

- ادارة الاعمال 8532

*المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر

- قسم المختبرات 20027

- قسم تركيبات الاسنان 20027

*المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 25527

*معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة- بالقاهرة الجديدة

- علوم الحاسب و الادارة: 14870

- شعبة الهندسة : 15087

* المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر

- الدراسات السياحية : 10310

- ادارة الضيافة : 10310