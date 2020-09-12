التعليم العالي: 15 ألف طالب سجلوا تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2020

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، صباح اليوم، السبت، أن 15 ألف طالب من طلاب المرحلتين الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لـتقليل الاغتراب.

وأضاف عطا أن الموقع مستمر فى استقبال رغبات التحويلات حتى يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020، مشددًا على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن، وهي:

أولاً.. التحويل بين الكليات:-

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء شروط التحويل لبعض الكليات مثل (اختبارات القدرات) التي أجريت قبل انطلاق تنسيق المرحلة الأولى.

المفاضلة بين الطلاب يكون على أساس مجموع الثانوية العامة.

ثانيًا.. التحويل بين المعاهد:-

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه لأحد المعاهد العالية أو المتوسطة أن يقوم بتحويل لأخر في ذات التخصص أو تخصص آخر، بشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول بالمعهد المراد التحويل إليه، وذلك في ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، التسجيل لتقليل الإغتراب 2020 تجريبيًا، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق 2020، وذلك لطلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين سجلوا رغباتهم في المرحلتين من تنسيق الكليات 2020 الفترة الماضية، عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.egypt.gov.eg/application/

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات، أن التحويلات ستكون بنسبة 10% من الطلاب المقبولين بالكليات المختلفة، على أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، مشيرا إلى عدم وجود تحويلات ورقية، مضيفاً أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط، ويُشترط استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، مثل اجتياز اختبارات القدرات.

10 % نسبة التحويلات المقررة

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أعلن أن الجامعة قامت بتركيب 118 شاشة ذكية كمرحلة أولى في 4 كليات، وهي التخطيط الإقليمي والعمراني، والاقتصاد والعلوم السياسية، والصيدلة، والدراسات العليا للتربية، بالإضافة إلى استديوهات مركز التعليم المدمج وقاعات مجالس الكليات والجامعة، لتطوير العملية التعليمية وإتاحة عرض وتسجيل المحتوى التعليمي للطلاب بشكل تفاعلي مع امكانية البث الحي، وذلك ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية للتحول الرقمي؛ وتفعيل خطة الجامعة للتعليم الهجين.

وأوضح الدكتور الخشت أن هذه الشاشات تشمل تطبيقات تعليمية يمكن من خلالها إنشاء محتوى تعليمي تفاعلي أو التعديل على المحتوى التعليمي بشكل يعزز التفاعل الطلابي، مشيرًا إلى أن الجامعة قامت بتدريب مجموعات من أعضاء هيئة التدريس على كيفية استخدام الشاشات الذكية وتوظيفها في تدريس المقررات الدراسية المختلفة باستخدام التطبيقات والبرامج اللازمة لذلك.وقال رئيس جامعة القاهرة إنه لأول مرة تمتلك الجامعة قاعدة بيانات موحدة للطلاب على مستوى جميع الكليات، مع وجود كود موحد للطالب يستخدمه في جميع خدماته على مستوى الجامعة، حيث شهدت الجامعة عملية تحول كبرى في تهيئة البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير بوابات الخدمات الإلكترونية.