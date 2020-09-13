رامي صبري وهنا شيحة أمام المحكمة.. والاتهام: تهرب من دفع 998 ألف ضرائب

تشهد محكمة جنح التهرب الضريبي، غدا الإثنين، جلستين لمحاكمة الفنانين رامي صبري وهنا شيحة، كل على حدة، لاتهامهما بالتهرب من سداد ضرائب تُقدر بـ 998 ألف جنيه، وذلك أمام القاضي محمد جميل، رئيس المحكمة.

الجلسة الماضية، قررت المحكمة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المطرب رامي صبري، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألف و566 جنيه، لصالح مصلحة الضرائب العامة، لجلسة 14 سبتمبر القادم، لورود تقرير اللجنة المُشكلة بمعرفة المحكمة.

التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة في القضية الرقيمة 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، تهرب المطرب "صبري" من دفع مبلغ 336 ألف و566 جنيه، وهي قيمة الضرائب المُستحقة والواجب دفعها عن أعماله الغنائية والأغاني المختلفة بالحفلات التى أحياها.

ونظرت المحكمة، القضية على مدار عدة جلسات، وأجلت الجلسة الماضية، للغد، لاستلام التقرير.

أما هنا شيحة، فهي تُحاكم في القضية رقم 50 لسنة 2020، لإتهامها بالتهرب من دفع ضرائب قُدرت بـ 661 ألف جنيه، في الجلسة المؤجلة من منتصف شهر أغسطس الماضي.

ونسبت الجهات القضائية المختصة، لـ "شيحة" في القضية التي حملت رقم 50 لسنة 2020، اتهامًا بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفًا و513 جنيهًا، للضرائب العامة، في الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع 6 شركات إنتاج فني.

ونظرت المحكمة القضية في شهر أغسطس الماضي، وأجلتها للغد، وتضمن قرار التأجيل تقديم بعض المستندات التى طلب الدفاع أجلا للحصول عليها والمثول بها أمام المحكمة.