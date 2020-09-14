صور.. أسعار جميع أنواع سيارات "أوبل" في السوق المصرية

تعد السوق المصرية من أكبر الأسواق التي ينتشر فيها العديد من ماركات السيارات المختلفة سواء كانت الأوروبية أو الصينية أو اليابانية، وتعتبر شركة "أوبل" الألمانية من أهم العلامات التي تحظى بمبيعات كبيرة داخل السوق المصرية، ويتم استيراد العديد من الطرازات المختلفة لها.

وتنشر "الوطن"، خلال السطور التالية الطرازات التي يتم طرحها في السوق المصرية من الشركة وأسعارها:

1- "أوبل أسترا" وتأتي في السوق المصرية بفئة واحدة، وسعرها 305 آلاف جنيه.

2- "أوبل كروس لاند "، وتأتي في السوق المصري بفئتين فقط الأولى بسعر 325 ألف جنيه والثانية بسعر 350 ألف جنيه.

3- "أوبل جراند لاند".. وتأتي في السوق بثلاث فئات مختلفة التجهيزات يبدأ سعرها من 440 جنيه وتصل الفئة الأعلى تجهيزًا لسعر 510 ألف جنيه.

4- "أوبل أنسيجنيا".. وتأتي في السوق بثلاث فئات مختلفة التجهيزات وتبدأ الفئة الأولى بسعر 470 ألف جنيه، وتصل الفئة الأعلى تجهيزًا لسعر 560 ألف جنيه.