"أردوغان" القائد الفعلي للتنظيمات المتطرفة في المنطقة

دائما ما يدعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاربة الإرهاب، لكن الواقع ينفي ذلك تماما بل ويؤكد أن أردوغان حليف مخلص للإرهابيين استغل تنظيم داعش في سوريا للقضاء على القوات الكردية واتخذه ذريعة لاحتلال الشمال السوري، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرر، أن تركيا رفضت استخدام التحالف الدولي قواعدها لقتال داعش كما كشفت التقارير الاستخباراتية عن دخول جميع مقاتلي التنظيم الأجانب إلى سوريا عبر المطارات التركية وكان هناك تنسيق بين قادة داعش والمخابرات التركية كما تم شراء النفط السوري من داعش عبر الحدود التركية.

وأشار التقرير، إلى أن أردوغان دعم الإرهابيين في ليبيا بنقل أكثر من 18 ألف مرتزق سوري و10 آلاف مرتزق من جنسيات أخرى بالإضافة لمئات الوحدات النظامية دعما لتنظيم الإخوان ومخططاته في ليبيا كما يوفر الملاذ الآمن لعناصره الهاربة في تركيا ليصبح أردوغان راعي الإرهاب الأول والقائد الفعلي للتنظيمات المتطرفة في المنطقة.