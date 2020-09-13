نائب تركي يهاجم وزارة تعليم أردوغان: لا يوجد إنترنت عند 1.5 مليون طالب

هاجم نائب البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري باريش يركاداش، وزارة التعليم، قائلًا إنَّه "علاوة على حصة الـ6 جيجا بايت التي تمّ منحها للمعلمين فإن هذا لم يشمل دروس البث الحي، لا يعرف العديد من المعلمين ماذا سيفعلون غدا؟ وهل يعرف ضياء سلجوق ذلك؟".

وتابع: "في حين أنَّه لا يمكن تلبية احتياجات الطلاب الذين لا يملكون أجهزة إلكترونية وإنترنت للوصول لنظام التعليم عن بعد في أثناء عملية التعليم عن بعد، قد تم توضيح أنه تمّ منح المعلمين 6 جيجا بايت إنترنت وأن هذه الحصة لا تتضمن دروس البث المباشر".

كما أوضح "يركاداش"، أنَّ نظام التعليم عن بعد يعاني العديد من المشاكل، مبينًا أنَّ العديد من الطلاب لم يتمكّنوا من الوصول للموقع بسبب الضغط الكبير عليه، مستكملًا: "وزارة التعليم فشلت في نظام التعليم عن بعد، لا يوجد إنترنت عند 1.5 مليون طالب، ولا يستطيع المعلمون والطلاب الدخول إلى الموقع".