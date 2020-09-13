صور.. البابا يلتقي الأقباط العاملين بالسعودية لأول مرة عبر "زووم"

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مع الأقباط العاملين بالمملكة العربية السعودية، لأول مرة، عبر تطبيق "زوم" على شبكة الإنترنت، بمناسبة عيد النيروز، الذي احتفلت به الكنيسة يوم الجمعة الماضي.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا ألقى محاضرة خلال اللقاء بعنوان "النيروز قصة جهاد ونعمة"، مشيرا إلى أن الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة والمسؤول عن الأقباط بالسعودية، تولى تنظيم اللقاء.

وشهدت العلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمملكة العربية السعودية تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، تمثل في الانفتاح السعودي والسماح بإقامة قداسات للأقباط على الأراضي السعودية.

وأوفد البابا تواضروس الثاني في نهاية العام الماضي، الأنبا مرقس؛ لتفقد الأقباط العاملين في المملكة العربية السعودية، كما ترأس الأنبا مرقس، لأول مرة، في 2018، قداسات صلاة بالسعودية، خلال زيارة تمت تلبية لدعوة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لقيادات الكنيسة، في مارس من ذات العام، خلال زيارته الشهيرة إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأقيمت قداسات الصلاة، بمنزل أحد الأقباط العاملين في السعودية، وحضرتها أسر قبطية، بعد أن حمل الأنبا مرقس أواني المذبح ولوح مقدس بديل عن مذبح الصلاة، من القاهرة خلال الزيارة.

كان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أشاد في تصريحات إعلامية له بالتطورات التي تحدث في السعودية، والتي ينظر لها بإعجاب، مشيرا إلى أن زيارة الأنبا مرقس للسعودية تأتي بناء على دعوة ولي العهد السعودي للقاء الأسر القبطية بالمملكة.

كان الأنبا مرقس، يعقد لقاءات دورية مع الأقباط العاملين في السعودية بمؤتمرات بدولة البحرين، كما سبق وزار السعودية ضمن وفد شعبي عقب ثورة 25 يناير 2011.

وسبق والتقى البابا تواضروس الثاني مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارته لمصر في 2016، قبل أن يزور لأول مرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، المقر البابوي بالقاهرة في 2018.