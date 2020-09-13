غدا.. رأي الطب الشرعي فى مقتل "طالب الرحاب" أمام "الجنايات"

تمثل المتهمة حبيبة أشرف مع والدها و6 آخرين، غدا، أمام محكمة الجنايات المنعقدة بالتجمع الخامس، بتهمة قتل خطيب الأولى بمدينة الرحاب عام 2018، وتستمع المحكمة لشهادة الطبيب الشرعي القائم على تنفيذ أمر النيابة العامة بتشريح جثة المجني عليه، فى الجلسة المؤجلة من شهر مارس الماضي.

شهادة الطبيب الذي استدعته المحكمة، تكون من ضمن الإجراءات التي تعول عليها المحكمة في تكوين عقيدتها حول الواقعة وما دار فيها، ولمناقشته في التقرير المُقدم منه للنيابة العامة، والذي يعد واحدا من الأدلة الفنية الهامة فى الدعوى.

النائب العام السابق، أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام اشتراك المتهمين في واقعة قتل المجني عليه بسام أسامة، يوم 19 أغسطس 2018، بمنطقة الرحاب، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين حبيبة ووالدها وسائقهما عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه بها، وأعد صندوقا خشبيا وحبالا وشريطا لاصقا، بينما ساعدهم باقي المتهمين والاشتراك معهم فى الجريمة.

التحقيقات خلصت أيضا إلى خلاف نشب بين المتهم الأول "أشرف" والد حبيبة، والمجنى عليه، بعدما اكتشف الأخير تورط الأول فى تزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائى بالسجن، حيث عزم المتهم وباقى المشتركين معه على قتله واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، واستدرجوا المجنى عليه إليها عن طريق "خطيبته" حبيبة، واشتركوا جميعا فى قتله وأخفوا جثته بدفنها فى حفرة، أعدها المتهم الأول بالشقة ثم سرقوا ما بحوزته من متعلقات.