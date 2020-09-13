البحرين: موقفنا ثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني

أكد وزير شؤون الإعلام البحريني، علي بن محمد الرميحي، الأحد، أن اتفاق السلام مع إسرائيل يسهم في استقرار المنطقة، مشدداً على أن موقف المنامة ثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.

كما أشار إلى أن بلاده انضمت لدول عربية وإسلامية تقيم علاقات مع إسرائيل، معلناً أن تحديد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سيعلن لاحقا، حسب قناة العربية.

يذكر أن وزير الإعلام البحريني كان أوضح، الجمعة الماضي، أن إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل خطوة تاريخية وهامة تجاه إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، مضيفاً في تصريحات نشرتها وكالة أنباء البحرين، أن اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل هو خطوة واقعية تساعد على إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا للمبادرة العربية.

كما شدد الوزير على موقف مملكة البحرين الثابت والدائم تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، والتي تأتي في صدارة أولوياتها، وضرورة حصوله على كامل حقوقه المشروعة، قائلاً: "كافة السوابق التاريخية تؤكد أن جميع مبادرات المملكة وقراراتها، كانت دائما تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، وحماية مقدراته، ولا يمكن لأحد المزايدة على المملكة في هذا الشأن".

وكشف أن المملكة تلقت دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاقية السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل في 15 سبتمبر الجاري في البيت الأبيض.

وأوضح أن البحرين وافقت على المشاركة، حيث سيمثلها وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني للتوقيع على إعلان تأييد السلام الذي سيسهم في إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.