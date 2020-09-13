نتنياهو: اتفاق السلام مع البحرين سيتيح تسيير رحلات جوية مباشرة

قال رئيس وزراء إسرائيل بينيامين نتنياهو، إنًَّ اتفاق السلام مع البحرين سيؤدي لتسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين وفقا لقناة "العربية".

وأكّد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ونظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي، أهمية المضي قدمًا بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أنَّ ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية البحريني، أمس السبت، بنظيره الإسرائيلي؛ حيث تبادلا التهاني والأحاديث الودية بمناسبة إعلان السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل.

وصدر بيان رسمي مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين وإسرائيل، أول أمس، عقب اتصال هاتفي بين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو، جاء خلاله أن الأطراف الثلاثة اتفقت على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.