المغرب يسجل 2251 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية ، اليوم الأحد، تسجيل 2251 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 86.686 حالة.

وأوضحت الوزارة المغربية - في بيان - أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2.143.383 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 25 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1578 حالة، كما تم تسجيل 1661 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 67528 شخصا.