من الحكومة لـ"حيتان العقارات المخالفة".. هذه هي إجراءات التصالح

رسالة أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ظهر السبت، عن تسهيل الإجراءات للراغبين في التصالح في مخالفات البناء داخل مراكز الأحياء، وتقدم "الوطن" خطوات التصالح التي يلتزم بها أي صاحب عقار، أو مالك وحدة سكنية كمندوب أو بديل عن صاحب العقار.

** الذهاب للمركز التكنولوجي للحي التابع له، وبحوزته صورة من البطاقة الشخصية لمالك الوحدة أو مالك العقار، فضلا عن امتلاكه أصل ملكية عقد الشقة أو الوحدة السكنية.

** يقوم صاحب العقار بدفع رسم جدية التصالح يتم بعدها دراسة الطلبات وعمل المعاينات اللازمة لإصدار قرار بالقبول أو التصالح أو الرفض.

** يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأن صلاحيتها 3 شهور.

** يقوم صاحب العقار باستيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى؛ أهمها تصميم ورسم هندسي يدل على السلامة الإنشائية للمبني، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي.

** يمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات؛ عبارة عن 3 أقساط سنوية بفائدة صفرية، ودفع مقدم 25٪ من القيمة الإجمالية بعد خصم ما تم دفعه من جدية التصالح

** يمكن للمتصالح الحصول على خصم 25 % عن إجمالي قيمة المخالفات، اذا قام بدفع المبلغ الخاص بالتصالح كاملًا دون تقسيط.

- سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب؛ ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات ولا يصدر قرار التصالح إلا بعد طلاء الوجهات الخاصة بالمباني في المدن.

"الوطن" تكشف أسماء "حيتان المخالفات الخمسة" وقيمة ما دفعوه

وكشفت مصادر عن أسماء "الحيتان الخمسية"، الذين تحدث عنهم مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، بالأمس، وقال إنَّهم دفعوا ما يقارب مليار جنيه للتصالح في مخالفات البناء.

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إنَّ الـ5 رجال أعمال هم: محمد إسماعيل وجمال الغنيمي وشقيقه خميس الغنيمي وجمال حمادة وعزيز شنودة.

وأوضحت المصادر، أنَّ عزيز شنودة قُدرت غرمات مخالفاته بـ200 مليون جنيه، دفع منها 105 ملايين جنيه "كاش"، و95 مليونًا بنظام التقسيط على سنة، فيما دفع جمال حمادة 50 مليونًا ويتبقى عليه 150 مليونًا بالتقسيط على سنة، ودفع جمال الغنيمي 100 مليون جنيه ويتبقى عليه 50 مليون جنيه، وكذلك شقيقه "خميس" دفع 100 مليون ويتبقى عليه 50 مليونًا، أما محمد إسماعيل فالمفترض أن يدفع 200 مليون دفع جزءًا ويتبقى جزء.

وأكّدت المصادر أنَّ هذه الإجراءات تمت منذ أسبوع تقريبًا، مبينًا أنَّ الـ5 رجال أعمال، من كبار العاملين في مجال المقاولات منذ سنوات كبيرة، ولديهم أبراج في كل مكان في الإسكندرية تقريبًا، على حد تعبير المصادر.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إنَّ بعض كبار المقاولين بنوا أبراجًا مخالفة بكميات كبيرة في فترات سابقة، ومثلاً في محافظة الإسكندرية دفع بعضهم مئات الملايين من الجنيهات للتصالح في مخالفات بنائهم.