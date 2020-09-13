%40 تخفيضا جديدا من رسوم التصالح في مخالفات البناء بالإسكندرية

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، قرارًا جديدًا بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بكل أحياء المدينة بنسبة 40% بدلاً من 25%.

وأوضح "الشريف" أن القرار الذي حمل رقم 602 لسنة 2020 جاء مراعاة لظروف المواطنين وتيسيرًا على المتقدمين الجادين للتصالح في مخالفات البناء.

وأكد المحافظ في بيان له، اليوم، أن القرار يأتي أيضًا استجابة لمطالبات نواب الإسكندرية بالتخفيض، لافتًا إلى أنه سيتم خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

كان محافظ الإسكندرية أصدر قرارًا سابقًا بتخفيض سعر المتر في مخالفات البناء بنسبة 25%، قبل أن يجري تعديله لتصل نسبة الخصم إلى 40%.