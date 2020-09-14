طالب الثانوية مبيض المحارة: جامعة خاصة أعطتني منحة بكلية الطب

قال يوسف أحمد عبدالتواب طالب الثانوية العامة الشهير بالطالب مبيض المحارة، للوطن، بعد تكريمه اليوم من محافظة الفيوم إن إحدى الجامعات الخاصة أعطته منحة ليلتحق بكلية الطب بها.

وأضاف: "اشكر كل مسؤول وقف إلى جانبي والمحافظ ومستشاره الإعلامي وكل قناة أو وسيلة إعلامية وقفت إلى جانبي".

ولفت يوسف إلى أن قناة "دي إم سي" كانت اتصلت به وعقب الاتصال به مع الإعلامي رامي رضوان قام رضوان بالاتصال برئيس الجامعة الخاصة ليحصل على منحة.

وتابع: ذهبت اليوم إلى الجامعة وقدمت أوراقي وبانتظار ردهم.

وقال "يوسف": "أمنية حياتي حاليا الالتحاق بكلية الطب، وبدعمكم إن شاء الله سألتحق بها في الجامعة".