محافظ الفيوم يتواصل مع التعليم العالي لالحاق الطالب "مبيض المحارة" بكلية الطب

كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الطالب يوسف أحمد عبدالتواب أحد أبناء قرية جردو التابعة لمركز إطسا، وذلك بعد تفوقه في الثانوية العامة، بالرغم من عمله "مبيض محارة" مع والده، تكريمًا له كنموذج إيجابي يحتذى به بين شباب المحافظة، وستطلب المحافظة توفير منحة من وزارة التعليم العالية لإلحاق الطالب يوسف بكلية الطب أو كلية الصيدلة في إحدى الجامعات الخاصة.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن محافظ الفيوم استقبل الطالب يوسف، بمكتبه بديوان عام المحافظة، بعد تفوقه في الثانوية العامة وحصوله على مجموع 96% على الرغم من عمله في مهنة "مبيض المحارة" مع والده لمساعدته في توفير متطلبات الأسرة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على تكريم النماذج الإيجابية المتميزة في كافة المجالات.

وكشف "التوني" أن المحافظ منح الطالب شهادة تقدير ودرع المحافظة، تقديراً لتفوقه الدراسي في الثانوية العامة، فضلاً عن كونه نموذجًا من الشباب المكافح الذين يجب الاقتداء بهم، واستمع المحافظ لأمنية الطالب الذي يرغب في الحصول على منحة دراسية، وتواصل المحافظ هاتفياً مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتوفير منحة دراسية للطالب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لطالب "مبيض محارة" يعمل مع والده، والذي تبين أنه من أوائل الثانوية العامة، خاصة بعدما تحدى ظروف أسرته الصعبة، وحصل على مجموع 96% في الثانوية العامة.

وقال الطالب يوسف أحمد، الحاصل على نيتجة 96%، إنه يبحث عن أي منحة للالتحاق بكلية الطب، وصور ابن عمته فيديو ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "روحت كذا جامعة علشان أحاول أحصل على منحة ومعرفتش".

وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أنه كان يساعد والده بالعمل كمبيض محارة منذ دخوله للمرحلة الثانوية، وكان يصرف على نفسه بمساعدة والده في الحصول على الدروس واستكمال تعليمه، موضحا أن لديه 3 أخوة، منهم أخيه الأصغر في الثانوية العامة: "كان بيساعد معانا في الشغل في الإجازة".