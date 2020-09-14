وكيل البرلمان: زمن المسكنات انتهى.. من يتصور أن مصر تعود للوراء "واهم"

قال النائب السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن المجلس لا يعتمد على مشروعات القوانين الزائفة ممن تعطي مسكنات، "زمن المسكنات انتهى ودخلنا في مرحلة البناء للدولة المصرية"، موضحًا أن مؤسسات الدولة تخوض معركة للبناء قد تكون مؤلمة لكنها مهمة.

وأضاف "الشريف"، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TEN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أنه لولا الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة لما تخطينا أزمة وباء كورونا، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تسمح لأي شخص أن يمد يد التخريب للوطن مرة أخرى، معقبًا: "واهم من يتصور أن مصر تعود للوراء".

وأشار وكيل أول مجلس النواب، إلى أن البعض يتصور أن الحكومة تصدر مشروع قوانين وما على مجلس النواب سوى سن تلك التشريعات، منوها بأن المجلس يسن القوانين حسب خطة استراتيجة لبناء الدولة المصرية.