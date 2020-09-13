سامح شكري لمستشار أردوغان: سياستكم تزعزع الاستقرار
كتب:
محمود البدوي
10:29 م | الأحد 13 سبتمبر 2020
السفير سامح شكري .. وزير الخارجية
علق سامح شكري، وزير الخارجية، على تصريحات ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي قال فيها إن التواصل بين تركيا ومصر ضروري رغم الخلافات بين رئيسي البلدين.
وقال "شكري"، خلال تقرير عرضه برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "تن": "نحن نرصد الأفعال، إذا لم يكن هذا الحديث متفقا مع السياسات لا يصبح له وقع أو أهمية".
وأشار وزير الخارجية إلى أن السياسات التي نراها بالتواجد التركي على الأراضي السورية والعراقية والليبية، بالإضافة إلى التوتر القائم في شرق المتوسط، جميعها تنبئ بسياسات لزعزعة استقرار المنطقة.
وتابع: "ما يحدث لا يقود إلى حوار أو تفاهم لبدء صفحة جديدة، فالأمر ليس بما يصرح به، وإنما بأفعال وسياسات تعزز من الاستقرار وتتسق مع العلاقات والشرعية الدولية وهذا ما يهمنا في تلك المرحلة".