سامح شكري لمستشار أردوغان: سياستكم تزعزع الاستقرار

علق سامح شكري، وزير الخارجية، على تصريحات ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي قال فيها إن التواصل بين تركيا ومصر ضروري رغم الخلافات بين رئيسي البلدين.

وقال "شكري"، خلال تقرير عرضه برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "تن": "نحن نرصد الأفعال، إذا لم يكن هذا الحديث متفقا مع السياسات لا يصبح له وقع أو أهمية".

وأشار وزير الخارجية إلى أن السياسات التي نراها بالتواجد التركي على الأراضي السورية والعراقية والليبية، بالإضافة إلى التوتر القائم في شرق المتوسط، جميعها تنبئ بسياسات لزعزعة استقرار المنطقة.

وتابع: "ما يحدث لا يقود إلى حوار أو تفاهم لبدء صفحة جديدة، فالأمر ليس بما يصرح به، وإنما بأفعال وسياسات تعزز من الاستقرار وتتسق مع العلاقات والشرعية الدولية وهذا ما يهمنا في تلك المرحلة".