وزير خارجية أرمينيا يصل القاهرة للقاء سامح شكري

وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل عصر اليوم السبت، وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان، في زيارة إلى مصر، تستغرق أربعة أيام يلتقي خلالها وزير الخارجية سامح شكري وعددا من كبار المسئولين.

وكشفت مصادر مطلعه بالمطار، أنه تم إنهاء إجراءات وصول وزير خارجية أرمينيا، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، فور وصوله على متن طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبى، وكان فيه استقباله وفد من سفارة أرمينيا وعدد من مسؤولي مكتب وزارة الخارجية بمطار القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقى زوهراب مناتساكانيان خلال زيارته مع وزير الخارجية سامح شكري وعدد من كبار المسئولين في مصر فضلا عن عقد لقاء مع ممثلي الجالية الأرمنية بجمهورية مصر العربية.