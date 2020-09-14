أنغام تستعد لأولى حفلاتها بعد كورونا في السعودية

تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي في السعودية يوم 24 سبتمبر ضمن احتفالات باليوم الوطني السعودي.

وكتبت أنغام عبر تويتر "جمهوري الغالي بالسعودية انتظروني يوم 24 سبتمبر في حفل ضمن حفلات "اليوم الوطني 90 السعودي بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة سيتم طرح التذاكر يوم الثلاثاء ١٥ سبتمبر بجميع فروع ڤيرچين ميجا ستور.

وأعلنت المطربة انغام عبر حسابها على تويتر الانتهاء من ماستر ألبومها الخليجي "مزج" وكتبت أنغام "الحمد لله ماستر ألبومي الخليجي الجديد ⁧‫"مزح‬⁩ "جاهز ،الصورة تجمعني مع الرائع ⁧‫سهم‬⁩ ومهندس الصوت الكبير ⁧‫أمير محروس‬⁩.

طرحت الفنانة أنغام، اليوم، أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك"، وذلك عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب.

أغنية بحبك وبرتاحلك، من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع موسيقى تميم.

وطرحت المطربة أنغام كليبها الجديد "بحبك وبرتاحلك"، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تيك توك".

وكتبت أنغام عبر إنستجرام: "يا أعز ما الأيام جابت يا شمس عمري اللي ما غابت.. شوفوا كليب أغنيتي الجديدة "بحبك وبرتاحلك "دلوقتي على حسابي الرسمي على تيك توك".