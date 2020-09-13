توفيق: نسعى لإتاحة 6 خامات دوائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال عامين

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة النصر للكيماويات الدوائية، هي مصنع الخامات التي كانت تورد جزءً كبيرًا جدًا من الخامات الدوائية للمصانع، لكن كفاءته قلت بشكل كبير، ما دفع مصر لاستيراد أكثر من 90% من خامتها.

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن الوزارة تركز في استثماراتها الجديدة على الصيانة الدورية في شركات الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية البالغ عددها 8 شركات، لكن يُجرى ضخ أغلب الاستثمارات في شركة النصر للكيماويات الدوائية، لتركيب 5 أو 6 خامات رئيسية يجرى من خلالها تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتابع: "طلبت من مجلس إدارة الشركة القابضة إعداد دراسة في هذا الخصوص، وتفقدنا كل العنابر، وسنحقق هدفنا في ظرف عامين على الأكثر لتطوير الخامات الدوائية في مصر كلها".