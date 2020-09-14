عمرو دياب وحماقي نجوم مصر في اليوم الوطني السعودي الـ90

يشدو عدد كبير من نجوم الغناء المصري فى اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية المقرر انطلاقه نهاية شهر سبتمبر الجاري.

كشفت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية أن 4 فنانين مصريين سيشاركون في حفلات اليوم الوطني السعودى الـ90، وهم عمرو دياب ومحمد حماقى وأنغام وتامر عاشور.

ومن المقرر أن تقام حفلة الهضبة عمرو دياب يوم 26 سبتمبر الحالى في مدينة الملك عبد الله الرياضية، أما حفلتا تامر عاشور وأنغام ستقامان فى 24 سبتمبر بمدينة الملك عبد الله الرياضية.