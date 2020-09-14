حفلتان يوميا لعرض العرائس "علي بابا والـ40 حرامي" تلبية لرغبة الجمهور

قال المخرج عبد المنعم محمد، مدير فرقة تحت 18 التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إنه نتيجة تزاحم الجمهور ومنعه من دخول العرض لوصول قوة استيعاب القاعة إلى النسبة المسموح بها وهى 25%، قرر المخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، إقامة حفلتين يوميا أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، لعرض العرائس "على بابا والأربعين حرامى" تلبية لرغبة الجمهور، الأولى ماتنيه ٦.٣٠م، والثانية سورايه ٨ م، على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون .

وأضاف مدير فرقة تحت ١٨، أنه لأول مرة يشهد وضع لافتة كامل العدد على عرض مسرحى قبل بدء العرض بـ ٤ ساعات، سوى مع العرض المسرحى "على بابا والأربعين حرامى"، وهذا أكبر ما يسعد فريق العمل، ويعطى لهم دفعة قوية لتقديم أفضل ما لديهم فى العرض.

"علي بابا والأربعين حرامي" من إنتاج فرقة تحت ١٨، أشعار محمد الزناتى، ألحان محمد رؤوف، توزيع كرم صفوت، ديكور هند مصطفى، تصميم عرائس محمد فوزى بكار، إعداد عبد المنعم محمد، إخراج حسن الشريف .

العرض أداء حركى" عماد عبد العظيم، هشام إبراهيم، محمد نوفل، باسم نور،محمد فوزى بكار، أحمد صالح، حمزة خاطر، رشا جميل"، وأداء صوتى " هبة محمد، وفاء السيد، حمزة خاطر، أحمد شومان، محمد جاد، نور الشرقاوى، عماد عبد العظيم، حسن الشريف"، أداء صوتى لشخصية على بابا إهداء من الفنان محمد الصاوى .