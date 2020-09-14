بعد التراجع عن اعتزالها.. نهى عابدين تعود للساحة الفنية بعملين

حالة من النشاط الفني تعيشها نهى عابدين فور تراجعها عن قرار الاعتزال، فتصور حاليا عملين دراميين.

والعمل الأول حكاية "ضي القمر" من مسلسل "إلا أنا" مع كندا علوش والعمل الآخر حكاية "الناحية التانية" من مسلسل "نمرة اتنين" تأليف سما عبد الخالق وإخراج طارق العريان، أمام عمرو يوسف وصبا مبارك.

وقالت نهي عن قرار اعتزالها في تصريح سابق "للوطن": كنت أمر الفتره الماضية بضغوط أردت أن أحصل على بريك وكنت أريد أن أجلس مع نفسي وأراجع حساباتي بهدوء، الموضوع ليس له علاقة بأني شغالة أو لا، أنا أخذت قرار الابتعاد في ظل وجودي على شاشة رمضان بعملين بمسلسلي "ليالينا 80" و"2 في الصندوق".

وأضافت نهى أن القريب مني يعلم جيدا أنني لست من هواة الشو وتسليط الضوء عليها لذلك عندما قررت أعتزل رفضت الحديث نهائيا وابتعدت فترة لإعادة حساباتي.

وكانت أعلنت الفنانة الشابة نهى عابدين، اعتزالها مجال التمثيل، بشكل مفاجئ، للجمهور.

وكتبت "عابدين" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "قرار ممكن يكون صح أو غلط.. المهم إني بفكر فيه بقالي فترة طويلة ووصلت لقرار هيريحني.. أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائي".