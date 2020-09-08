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حنان مطاوع: حياة أمل هتتغير في آخر حلقتين.. تابعوا إلا أنا

كتب:

ضحى محمد
10:22 ص | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
حنان مطاوع

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة لها من مسلسل "إلا أنا"، المذاع على قناة dmc، عبر حسابها على إنستجرام، معلقة: "زي ما كل شيء ليه بداية، هيكون لأمور كتير في حياتنا نهاية، تابعوا أحداث تغيُر حياة أمل في أخر حلقتين في القصة".

"إلا أنا" فكرة الكاتب يسري الفخراني، وتتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.

"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، ويجري تصوير الرابعة بعنوان "أمر شخصي"، بطولة شيري عادل.

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