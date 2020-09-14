أحمد يونس يحتفي بـ"فرسان السعادة" من المتطوعين

احتفى الإعلامي أحمد يونس، ببعض المتطوعين في برنامجه "أتوبيس السعادة"، قائلا إنّ أجمل ما في برنامجه هم "فرسان السعادة" من المتطوعين، ودونهم المسيرة لن تنطلق.

وأضاف يونس، أنّ من ضمن المتطوعين زوجين وهذا شيء يسعده للغاية، وتابع مازحا: "عاوزين ربنا يهديهم كده ونخليهم يتخانقوا على آخر الحلقة".

وخصص يونس، حلقة برنامجه "أتوبيس السعادة"، الذي يُعرض على شاشة "دي إم سي"، للحديث عن الرحمة، وطرق الرحمة مع كل روح خلقها الله: "فيه ناس تقول نهتم بالأطفال المشردين، وفيه ناس تقول نهتم بالحيوانات، وهناك من يروا الرحمة في كل روح خلقها الله".

وقالت الدكتورة مروة، إحدى المتطوعات في البرنامج، إنّها تزوجت قبل 7 سنوات، ومرت عليها أشياء كثيرة جيدة وأخرى سيئة، مازحة: "عاوزة أقول حسبي الله ونعم الوكيل في الزواج بس الوقت عدى بسرعة أوي".

وتابعت مروة أنّها بدأت حملات التطوع منذ كانت طالبة في الجامعة، حيث تطوعت مرة أو اثنتين سواء التبرع بالدم أو بغيرها.

وأوضحت مروة، أنّها أوقفت حملات التطوع من أجل تربية طفلتها قبل أن تعود إليها من جديد، كما بدأت "شغل أون لاين" من خلال بيدج صفحة تبيع من خلالها برندات الملابس والميك أب: "جوزي شجعني في الموضوع ده جدًا، وأنا كنت حابة يكون عندي ليا حاجة بتاعتي".

بينما قال الدكتور هاني، أحد المتطوعين في البرنامج، وزوج الدكتورة مروة، إنّه يرى أنّ الزواج به أشياء كثيرة جيدة وأخرى سلبية "بس الحلو أكتر"، موضحًا أنّه تطوع أيام الجامعة في عدة مجالات، لكنه ابتعد عن هذا المجال من أجل مساعدته زوجته في تربية طفلته فضلًا عن انشغاله بالعمل.

وتابع :" أنا فضلا عن إني دكتور تحاليل بس برضو شغال في التسويق، بحب المجال ده، بلاقي سعادة، بحب التسويق وأفكاره".