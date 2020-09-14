أحمد يونس يستعين بـ"زيتون" لتوعية الأطفال بالرحمة بالحيوانات

خصص الإعلامي أحمد يونس، فقرة ضمن حلقة برنامجه "أتوبيس السعادة"، لتوعية الأطفال بـ"الرحمة" خاصة الرحمة بالحيوان، فاستضاف عددًا من الأطفال وتحدث معهم عن ضرورة التحلي بالرحمة، وكان سؤاله لهم " مين اللي كان بيحب الحيوانات، مين اللي عاوز يجيب كلب في البيت، مين اللي عاوز يجيب قطة".

كما استضاف يونس، خلال برنامجه الذي يُعرض على شاشة "دي إم سي"، شخصية كرتونية تُدعى "زيتون" لتوعية الأطفال بكيفية التعامل برحمة مع الحيوانات، قائلا إنّه يجب حال تربية كلب أن نحميه ونوفر له الطعام والشراب: "لازم نحافظ على الكلب عشان يبقى نضيف دائما".

وتابع زيتون: "محدش يجيب قطة ويحبسها في الدولاب، ده غلط، مش لازم الكلب يحس إني خايف منه، ومينفعش أمسك طوبة وأنا معدي من جنبه عشان أضربه لأنه هيفتكرني شرير، وكمان مينفعش أبص في عينه كتير لأنه هيحس إني بتحداه، كل الحيوانات جميلة بس نعاملها كويس، وبلاش نركز على كلب معاه أولاده".

وواصل: "لازم نحافظ على الحيوان ولما يكبر نحبه ويحبنا، تعرف بياكل إيه ويشرب إيه، وتعرف كل المعلومات عنه"، فيما اختتم أحمد يونس تلك الفقرة بقوله: "الرحمة لا تتجزأ، ربنا وضعها فينا عشان نرحم من هو أكبر منه سنًا وأصغر منا سنا، نهدى على بعض في التعامل شوية، لازم نهتم بكل روح خلقها ربنا".