رئيس الإنجيلية يحتفل بعيد الشكر في كنيسة كوبري القبة ويعلن زيادة التبرعات

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في فعاليات احتفال عيد الشكر الشكر، بالكنيسة الإنجيلية بكوبري القبة.

وقدّم رئيس الطائفة كلمة الحفل، مهنئًا شعب الكنيسة، والدكتور القس كمال يوسف، راعي الكنيسة، باحتفالات عيد الشكر.

كما شارك رئيس الإنجيلية في توزيع جوائز على الفائزين في المسابقات الكتابية من السيدات.

وأكد زكي في كلمته، زيادة تبرعات حفل الشكر السنوي بنسبة 115%، رغم توقعه بانخفاض التبرعات إلى النصف بسبب تحديات كورونا الاقتصادية، مشيرا إلى أنّ هذه التبرعات تذهب لكنائس أخرى.

وكانت الكنائس الإنجيلية عاودت الفتح التدريجي في 3 أغسطس الماضي، بعد فترة من الإغلاق استمرت نحو 5 أشهر بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وبدأ رئيس الكنيسة الإنجيلية الأسابيع الماضية، في زيارات رعوية إلى عدد من محافظات الجمهورية لتفقد أوضاع الكنائس الإنجيلية في ظل الوباء.