تباين أسعار العملات العربية والأجنبية والإسترليني يتراجع 15 قرشا

تباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة بداية التعاملات اليومية.

وشهد الريال السعودي استقرارا ليسجل 4.19 جنيه كأعلى سعر للشراء، في بنوك "بلوم، عودة، المشرق، المصرف العربي الدولي، ، وقطر الوطني".

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي استقرارا ليسجل 4.29 جنيه، وأعلى سعر شراء له في بنك واحد "المصرف العربي الدولي".

فيما سجّل اليورو ارتفاعا بقيمة قرش في بنوك "مصر، الأهلي المصري، وعودة"، كأعلى سعر لشراء اليورو بـ18.60 جنيه، وشهد شراء الإسترليني تراجعا بقيمة 15 قرشا، وسجل 20.29 جنيه في المصرف العربي الدولي.