118 مرشحا محتملا أجروا الكشف الطبي خلال 3 أيام في أسيوط

قال الدكتور أسامة حجازي مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط، والمشرف العام على القومسيون الطبي أنه جرى توقيع الكشف الطبى على 118 من طالبي الترشح لمجلس النواب خلال الثلاثة أيام الأولى من بدء الإجراءات.

وأوضح مدير القمسيون الطبى فى تصريح خاص لـ"الوطن" أنه جرى توقيع الكشف الطبى على 62 متقدماً فى اليوم الأول و42 فى اليوم الثانى و50 فى اليوم الثالث.

وأضاف "حجازى" أن الفحوصات الطبية تتضمن إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة التى تؤكد خلو المرشح من الأمراض الذهنية والنفسية وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.

وأشار حجازي إلى أنه جرى تخصيص خمسة مقرات لإجراء الفحوصات الطبية لراغبى الترشيح لمجلس النواب، وهى " المجلس الطبي العام "القومسيون" ومستشفى البداري، ومستشفى صدفا، ومستشفى ديروط، ومستشفى الإيمان العام".

وأوضح أنه يتم أخذ بصمة إبهام اليد اليمني وصورة شخصية حديثة، وبطاقة الرقم القومي للمرشح وتحرر التقارير بالنتيجة وتسلم إلى طالب الترشح شخصيًا، على أن يسلمها إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية.

كما يقوم طالب الترشح بتقديم طلب توقيع الكشف الطبى عليه من خلال تسجيل بياناته وملء النموذج المعد لذلك على الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية (Http://elections.mohp.gov.eg )، على أن يلتزم بالحضور إلى مقر اللجنة في التاريخ والميعاد اللذين يتم تحديدهما مسبقًا بالموقع، لافتا إلى أن الكشف يبدأ من 9 صباحا حتى 9 مساء، وفقا للإجراءات التي حددتها الهيئة العليا للانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أصدرت القرار رقم 56 لسنة 2020 بشأن توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح خارج مصر في انتخابات مجلس النواب.

وتضمن القرار إجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة للترشح لانتخابات مجلس النواب خلال الفترة من 10 وحتى 26 سبتمبر، على أن يقوم طالب الترشح لمجلس النواب المقيم خارج مصر التقدم لتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء التحاليل الطبية اللازمة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، وذلك وفقا لقرار وزيرة الصحة رقم 592 لسنة 2020.