ديانا كرزون تستعد لزفافها: كنا حابين تكونوا معنا بس ظروف كورونا

أعلنت الفنانة الأردنية ديانا كرزون استعداها لحفل زفافها اليوم على الإعلامي الأردني معاذ العمري، بعد عدّة تأجيلات بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونشرت كرزون، عبر حسابها على إنستجرام، صورة تجمع بينهما، وعلقت عليها قائلة: "بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة".

وأضافت: "الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا، والتزاما بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة، ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين".

وتابعت: "إحنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام، كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم إلنا بالتوفيق والحياة السعيدة".