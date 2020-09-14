ديانا كرزون تستعد لزفافها: كنا حابين تكونوا معنا بس ظروف كورونا
كتب:
ضحى محمد
10:40 ص | الإثنين 14 سبتمبر 2020
ديانا كرزون
أعلنت الفنانة الأردنية ديانا كرزون استعداها لحفل زفافها اليوم على الإعلامي الأردني معاذ العمري، بعد عدّة تأجيلات بسبب فيروس كورونا المستجد.
ونشرت كرزون، عبر حسابها على إنستجرام، صورة تجمع بينهما، وعلقت عليها قائلة: "بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة".
وأضافت: "الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا، والتزاما بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة، ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين".
وتابعت: "إحنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام، كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم إلنا بالتوفيق والحياة السعيدة".