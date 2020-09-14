عاجل.. الدواجن ترتفع 3 جنيهات واستقرار أسعار البيض

سجّلت أسعار الدواجن ، اليوم الاثنين، ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهات للكيلو لتباع بـ21 جنيهًا مقابل 18جنيهًا مزرعة وتجزئة، وتباع في الأسواق بأسعار تتراوح بين 25 و26 جنيهًا.

فيما استقر سعر بيع طبق البيض عند أسعاره، ليباع بأسعار تتراوح بين 23 و33 جنيهًا للطبق.

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن ارتفاع سعر كيلو الدواجن لا يوجد لها أسباب، لكنه أشار إلى أن هذا الارتفاع عادل ويرضي المربين، بعدما عانوا من انخفاض الأسعار خلال الاشهر الماضية، بسبب تدنى السعر، والبيع بأقل من من سعر التكلفة.

وفى السياق ذاته، قال "السيد"، إن المزارع استعدت لفصل الشتاء من خلال توافر الأدوية والتحصينات وأسطوانات البوتاجاز للتدفئة، مع توافر العلف بسعر مناسب للمربين، على أن يكون عالي في قيمته الغذائية، مشيرًا إلى أن هذا المدخل يمثل 70% من تكلفة كيلو الدواجن عند البيع.

وذكر، أنه من المعتاد ارتفاع أسعار الدواجن خلال فصل الشتاء، بسبب اتجاه عدد كبير من المزارع إلى التوقف خوفًا من الأمراض المعدية ونفوق الدواجن.

وواصلت أسعار الدواجن انخفاضها خلال الاشهر الماضية في السوق المحلية، لتسجل 15 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وهو السعر الذى رفضه عدد كبير من المربين، مؤكدين أنه لا يتناسب مع التكلفة، ويتسبب في خسائر عديدة.

وتنتج مصر من الدواجن 1.4 مليار دجاجة سنويًا، وتستهلك نفس الكمية، ويوجد 204 مجازر على مستوى الجمهورية، فيما يبلغ عدد المزارع 50 ألف مزرعة.