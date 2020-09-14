نائب: تيسيرات الحكومة للتصالح في مخالفات البناء جيدة

قال المهندس علاء والي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إنّ الحكومة قدمت حزمة من التيسيرات المالية والإدارية للتسهيل على المواطنين لتوفيق أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أنّ النزول بسعر المتر في القرى لـ50 جنيها أمر جيد، وخصم 25% من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل خطوة إيجابية لتشجيع المواطنين لتصحيح الأوضاع بكل سهولة ويسر، إضافة إلى منح المواطن شهرين لاستكمال المستندات.

ووصف والي، استجابة المحافظين السريعة للنزول بالأسعار وتخفيض سعر متر المخالفة، بأنّه خطوة إيجابية لصالح المواطن، مؤكدا أنّ الدولة تسعى لإنهاء مشكلة مخالفات البناء مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، ووجّهت المحافظين بمنح تخفيضات لغير القادرين، مع الحفاظ على حق الدولة والرقعة الزراعية وأملاك الدولة,

وأضاف أنّ ما يتم تحصيله من مبالغ مالية كلها تعود بالنفع على المواطن في استكمال مشروعات الصرف الصحي، وكذلك محطات المياه الجاري إنشاؤها والمتوقف العمل بها في بعض القرى، والتي تحتاج لتمويل مالي لاستكمال المشروعات، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أنّ البناء العشوائي والمخالف يستنزف موارد الدولة، في الوقت الذى حقق فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجاز كبير في ملف العشوائيات، وتم تحويل المناطق العشوائية إلى مناطق جمالية راقية.

وطالب المهندس علاء والي، بمزيد من الدعم للقرى والنجوع والطبقات الفقيرة لتوفيق أوضاعهم المخالفة، وإنهاء المشكلة بسهولة ويسر، في ظل التسهيلات التي قدمتها الحكومة.