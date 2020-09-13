تحصيل 8.5 مليون جنيه جدية تصالح في مخالفات البناء بحدائق أكتوبر

واصلت المركز التكنولوجية بأجهزة المدن الجديدة، استقبال المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، وشهد جهاز حدائق أكتوبر، توافد المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، والتي سجلت حتى اليوم 350 طلبًا بإجمالي متحصلات رسوم جدية تصالح حوالي 8.5 مليون جنيه.

وأكد المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس الجهاز، خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن"، اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف والتسهيل على المواطنين المتقدمين، لا سيما من خلال استمرار العمل، وضرورة تواجد عدد من المهندسين والمساعدين لهم بصفة ثابتة لتلقي هذه الطلبات بالمركز التكنولوجي، وكذلك العمل يوم السبت.

وفي السياق ذاته، عقد المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، لقاءً تعريفيًا مع ممثلين عن السكان بالمدينة للرد على تساؤلات السكان بشأن كيفية تطبيق قانون التصالح، وإيضاح كافة الاستفسارات لدى السكان، وتسهيل إجراءات التصالح، وذلك بحضور أعضاء لجنة التصالح بالمدينة.

وأوضح المهندس مصطفي فهمي، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة تساؤلات واستفسارات، منها كيفية حساب مخالفة تغيير النشاط، وزيادة مسطح غرف خدمات السطح والتى يتم حسابها كمخالفة واحدة بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون التصالح ليس عقابًا للمواطنين، وإنما هو فى مصلحة المواطن.

وقال "فهمي"، إن اللجنة وأعضائها تسعى جاهدة لتطبيق القانون وتيسير كافة الإجراءات على المواطنين، مؤكدًا أن اللجنة تعمل على مدار اليوم لاستقبال الطلبات.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، للتأكد من انتظام سير العمل وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء لسرعة تقنين أوضاعهم، وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة، مؤكدًا التخفيف والتسهيل على المواطنين المتقدمين، لا سيما من خلال استمرار العمل بالمركز التكنولوجي حتى الساعة الرابعة والنصف مساء، ومد العمل بالخزينة، وكذا العمل يوم السبت وزيادة عدد العاملين بالمركز التكنولوجى، منعاً للتزاحم.

وشدد رئيس الجهاز على قبول جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطنون ذوي الشأن للتصالح، وترك البت في قبول طلب التصالح للجان المختصة بذلك، مشيدًا بوعي أهالي مدينة 6 أكتوبر لرغبة المخالفين في التصالح، وتقنين أوضاعهم والاستفادة من الفرصة التي منحتها الدولة في التصالح في بعض مخالفات البناء.

من جانبه، ناقش المهندس عبد الوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، مع العاملين بالجهاز سبل تطوير سير العمل في المرحلة المقبلة، ولا سيما تيسير إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، موضحًا أن الإجتماع تناول مناقشة ما تم الوصول إليه في تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتيسير الإجراءات، وكيفية تنمية موارد الجهاز وعمل بروتوكول لزيادة التحصيل، وخلق استثمارات جديدة بالمدينة لتلبية الاحتياجات المستقبلية للسكان، وانتهاز فرص إقبال السكان والمستثمرين على المدينة والذي ظهر في حجز قطع الأراضي بالمدينة، حيث تعتبر مدينة الفيوم الجديدة هي المدينة رقم 1 في انتهاء الحجز بها في أقل من نصف ساعة.

يذكر أن آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجاري، طبقًا للقانون.