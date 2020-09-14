مبادرة لتجميل أكشاك الكهرباء في دمياط الجديدة بأيدي رسامين متخصصين

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إطلاق مبادرة لتجميل أكشاك الكهرباء بمدينة دمياط الجديدة وتحويلها إلى لوحات فنية جميلة، وذلك في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تجميل المناطق السكنية بالمدينة، ولتوفير جودة الحياة للسكان.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنَّ عملية تجميل أكشاك الكهرباء لتحويلها من كيان مشوه إلى لوحات فنية بديعة تتمّ بأيدي فنانين ورسامين متخصصين، حيث يتمّ تنظيف الكشك وإزالة الملصقات والتشوهات والإعلانات، ودهان طبقة أولية، وتنفيذ التصميمات الجمالية التي تمّ اختيارها بحيث تجذب الانتباه، لمنع التلوث البصري.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنَّه سيتمّ تعميم عملية تجميل أكشاك الكهرباء تباعاً على جميع الأحياء والمحاور الرئيسية بالمدينة.

وأكّد أنَّه سيتمّ اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الشركات والمحال التجارية، ومعتادي لصق الإعلانات علي الأكشاك والجدران، والمعلنين على المرافق العامة بالمخالفة للقانون.