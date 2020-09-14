"المهارات الحياتية" في ورشة عمل لمكلفي الخدمة العامة بالأقصر

أطلقت مديرية التضامن بالأقصر، ورشة عمل بعنوان "المهارات الحياتية" soft skills لتدريب وتأهيل وتوظيف مكلفي الخدمة العامة بمؤسسات الرعاية الإجتماعية بمحافظة الأقصر، لمدة 4 أيام تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

ووجّهت القباج باستئناف عمل مبادرة "شبابنا بيخدم بلدنا" لتدريب وتأهيل وتوظيف مكلفي الخدمة العامة، من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين، بعد الانتهاء من عام التكليف الخاص بهم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعاني من عجز وظيفي في هذه التخصصات خلال المرحلة الثانية من المبادرة.

وخصصت الوزارة عددا من المدربين المتخصصين لتنفيذ الورشة التي تتضمن عدد من الموضوعات، بينها الالتزام وتحمل المسؤولية والقدرة على العمل تحت ضغط والتواصل والتفكير الإبداعي والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الوقت والتفاوض،مع الأخذ في الاعتبار تنفيذ الإجراءات الاحترازية وإجراءات السلامة الخاصة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا أثناء انعقاد ورشة العمل.

وأطلقت الوزارة المرحلة الأولى من المبادرة عام 2016، لسد العجز بدور الرعاية الاجتماعية والتي تتنوع بين مؤسسات رعاية أيتام ودور مسنين وأطفال بلا مأوى وأطفال معرضين للخطر، من خلال الاهتمام بتنمية واستثمار القوى البشرية الموجودة من مكلفين الخدمة العامة.

وأسفرت عن توظيف 35 مكلف خدمة عامة بعد انتهاء عام التكليف الخاص بهم بـ27 مؤسسة رعاية اجتماعية، إضافة إلى توظيف 15 مكلف آخرين في 12 مؤسسة رعاية اجتماعية أثناء المرحلة الثانية الجاري العمل بها بمحافظتي الإسكندرية والغربية.

وجرى تقسيم المرحلة الثانية من المبادرة على 3 مراحل، تبدأ الأولى منها في محافظات الغربية والإسكندرية والأقصر، وبدأت الوزارة تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "شبابنا بيخدم بلدنا"، وجرى فيها الاستعانة بـ100 شاب وفتاة من المكلفين بالخدمة العامة في 6 محافظات لسد العجز الوظيفي، في 55 دار رعاية.

وشهدت هذه المرحلة استحداث تخصصين وضمهما للمبادرة، وهما التربية والتربية الرياضية، فضلا عن إجراء حصر في المحافظات التي لم يتم تغطية العجز الوظيفي بها في المرحلة الأولى 100%، وهي القاهرة والجيزة والدقهلية والغربية والأقصر.