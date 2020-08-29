خطوات تسجيل طلبات مكلفي الخدمة العامة بعد إعلان تكليف دفعة 95

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتكليف دفعة جديدة وهي الدفعة 95 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2020؛ حيث يتم تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020، كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020.

وتستعرض "الوطن" خطوات تسجيل طلبات مكلفي الخدمة العامة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي على النحو التالي:

الدخول على موقع وزارة التضامن من هنــــــــــا، واختيار تسجيل مكلفي الخدمة العامة.

- الضغط على تسجيل طلب جديد.

- يقوم المُكلف بإدخال البيانات الأساسية مثل الاسم والرقم القومي والتليفون والعنوان والبريد الإلكتروني "إن وجد".

- تحديد الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور "إعفاء نهائي - لم يصبه الدور".

- اختيار الدرجة العلمية (كلية - معهد).

- اختيار الكلية والجامعة من بين القائمة الموجودة.

- تحديد سنة التخرج سواء دور يناير أو فبراير أو غيره.

- قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم قم بالضغط على إرسال.

شروط وأحكام التكليف

- الانتهاء من مراحل التعليم الجامعي والحصول على شهادة التخرج​.

- صدور قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتكليف دفعته.

- يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية​.