القاهرة تستعد لنقل 4600 أسرة إلى الأسمرات 3 والمحروسة

وجّه اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، كلمة للمواطنين المخلصين للوطن، طالبهم فيها بالانتباه لما يحاك للوطن من قبل أعداء الشر في الداخل والخارج، وأهمية الوقوف صفا واحدا كالبنيان المرصوص خلف قائدنا ودولتنا، إذ إنّ ما يحدث في الدولة المصرية خلال هذه الفترة من إنجازات، لم يحدث منذ نحو 40 عاما.

وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز: "نستهدف حتى نوفمبر المقبل نحو 4600 أسرة، من أماكن اسطبل عنتر، الجبخانة، كوم غراب، السحيلة، روض الفرج، الدويقة، منشية ناصر، وشمال وجنوب الحرفيين، ونقلهم من أماكن خطر وغير آدمية، إلى الأسمرات 3، والمحروسة.

وعما شاع من رمي بعض مستلزمات المواطنين من منازلهم، قال عوض إنّ الأمر غير صحيح، فهناك بعض الأماكن يصعب فيها نقل الأثاث من الأبواب، فنضطر لإنزالها من النافذة للعربات، مؤكدا أنّ الشعب المصري واعي ومدرك لما يحدث في مصر الآن.